Até ao momento e apesar do empenho do dispositivo operacional, João Góis, Comissário e relações-públicas do Comando Regional da PSP, garantiu ao JM que não existem vestígios do casal até ao momento.

As buscas pelo casal de turistas desaparecido continuam a ser efetuadas, agora numa área mais restrita da fajã da Areia, onde as equipas de busca, resgate e socorro em montanha da Polícia de Segurança Pública e equipas cinotécnicas da GNR continuam a palmilhar cada metro de terreno.

João Góis, Comissário e relações pública do Comando Regional da PSP, revelou ao JM que “as buscas vão continuar ao logo do dia de hoje”, sendo que até ao momento “não foi possível” detetar quaisquer vestígios do casal francês, que está desparecido nas serras de São vicente desde a tarde de sábado.

Durante a manhã foi realizado um briefing “com todas as entidades e agentes de proteção civil no comando regional da PSP” para balanço da atividade operacional desde sábado e das últimas horas.

A área de busca foi reduzida à zona da Fajã da Areia, em São Vicente, indicou João Góis, adiantando ainda que as equipas terrestres estão numa área da vereda da Abelheira.

“Os drones já realizaram vigilância” nessa zona, mas tiveram de regressar de imediato ao posto de comando por questões de segurança. No mar, João góis confirmou ao Jornal de que não existem meios, até porque a ondulação não permite, para já, um trabalho seguro.

Em declarações ao JM, o comissário da PSP João Góis referiu que as entidades envolvidas na operação vão continuar a trabalhar em conjunto para encontrar o casal.

A operação está a ser coordenada pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), na qual estão envolvidos também a Polícia Judiciária (PJ), esta na parte criminal, a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Comando Operacional da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil, o SANAS e a Autoridade Marítima.