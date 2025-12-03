Bombeiros Sapadores de Santa Cruz registam mais de 600 alertas em novembro

As emergências pré-hospitalares voltaram a representar a maior fatia das intervenções, com 281 ocorrências.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC) divulgaram o balanço operacional relativo ao mês de novembro, revelando uma atividade intensa em várias áreas de intervenção. A corporação, liderada pelo comandante Leonardo Pereira, respondeu a 601 alertas, num mês marcado por múltiplas ocorrências de proteção e socorro em todo o concelho e não só.

As emergências médicas pré-hospitalares voltaram a representar a maior fatia das intervenções, com 281 ocorrências, seguindo-se os transportes entre unidades de saúde, num total de 28 serviços, e ainda 15 acidentes registados nas vias do concelho. Também o transporte de doentes motivou duas saídas da corporação.

No que diz respeito ao combate a incêndios, o relatório contabiliza 9 incêndios urbanos ou industriais e 4 incêndios rurais, valores que, embora moderados, exigiram resposta imediata devido ao potencial risco para habitações e áreas florestais.

Ao longo de novembro, os operacionais somaram 1521 participações individuais em diferentes serviços, percorrendo 22.308 quilómetros e acumulando 1.156 horas de serviço efetivo, números que evidenciam a intensidade operacional das equipas.

As condições meteorológicas adversas também deixaram marca. Durante o mês, os Sapadores de Santa Cruz intervieram em 7 quedas de elementos devido ao mau tempo, sobretudo árvores e estruturas que colocavam em risco a segurança da população. A assistência prestada através do apoio social correspondeu a 12 situações, reforçando o papel multifacetado da corporação na comunidade.

As ações de busca e resgate de pessoas ou animais somaram 20 ocorrências, um número significativo que demonstra a diversidade de cenários enfrentados pelos operacionais.