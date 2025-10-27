Bombeiros de Câmara de Lobos resgatam gato de poço profundo

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos realizaram, esta segunda-feira, o resgate de um gato que tinha caído para o interior de um poço situado num terreno. Segundo uma testemunha ocular, o animal encontrava-se preso devido à grande profundidade da estrutura, não conseguindo sair pelos seus próprios meios.

A equipa de resgate dos BVCL mobilizou vários equipamentos de segurança e trabalhou com cuidado para retirar o gato em segurança. O resgate terminou com sucesso, sem ferimentos para o animal.