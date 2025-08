Uma árvore de grande porte caiu esta tarde, por volta das 16h30, na Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré, numa zona muito frequentada por crianças.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local e foi acionada a intervenção de uma equipa camarária do Departamento de Ambiente para a remoção dos troncos e limpeza do recinto.

Segundo uma fonte, a queda da árvore causou estrondo e assustou os moradores que respiraram de alívio perante o facto de não haver vítimas a assinalar.

A árvore estaria “doente, com parte do tronco já podre”, conforme disse a mesma fonte e nos mostram as fotografias.