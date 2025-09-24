Alemão resgatado pelo SANAS após queda numa vereda

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada ao final da tarde de hoje para efetuar o resgate de um cidadão de nacionalidade alemã, com cerca de 30 anos, que apresentava fortes dores lombares após ter percorrido a Vereda da Ponta de São, acabou de anunciar o SANAS Madeira na sua rede social. Na mesma nota, a Associação de Socorro no Mar adianta que a “vítima foi auxiliada pela tripulação da embarcação salva-vidas e transbordada na marina do Dreams Madeira Resort, de onde seguiu em ambulância para unidade de saúde”.

A embarcação salva vidas SANAS103 regressou à “ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão”. Um serviço que foi coordenado pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o MRSC Funchal.