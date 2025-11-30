Agressões marcam noite de sábado e madrugada de domingo no Funchal

Duas agressões registadas no Funchal marcaram a noite de sábado e a madrugada deste domingo, acabando com duas pessoas feridas, uma mulher e um homem, ambas assistidas no hospital.

O caso mais grave ocorreu no final da noite de ontem, quando uma mulher de 45 anos alegou ter sido agredida na face e na cabeça por um homem, situação que está a ser investigada pela Polícia de Segurança Pública (PSP). Segundo apurou o JM, as autoridades já têm identificado o alegado autor das agressões.

A vítima, que apresentava ferimentos na cabeça, alguns deles considerados graves, foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, na Rua Doutor Juvenal, e posteriormente transportada para o hospital. Fonte hospitalar confirmou que a mulher foi internada na ala de cirurgia do serviço de urgência, onde aguardava tratamento devido à gravidade dos ferimentos. As causas da agressão ainda não foram apuradas.

O segundo caso ocorreu já de madrugada, pouco depois das 4h15, quando um homem afirmou ter sido abordado e agredido por um grupo de indivíduos na Avenida Arriaga. A vítima encontrava-se sozinha e apresentava ferimentos também na cabeça, sobretudo na zona da testa e do lado direito da face.

O homem foi igualmente assistido no local pelos bombeiros e transportado numa ambulância para o hospital, onde permaneceu em tratamento. Fonte hospitalar confirmou que se encontrava sob observação no Serviço de Urgência.