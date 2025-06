Agredido com arma branca na madrugada de domingo no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar uma agressão que aconteceu na madrugada do passado domingo, dia em que um jovem foi agredido com uma arma branca, quando circulava entre a Calçada de Santa Clara e as Capuchinhas.

Fonte da PSP garantiu ao JM que um indivíduo foi intercetado pela Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP, junto ao Museu da Quinta das Cruzes, com ferimentos num braço e visivelmente muito assustado.

A situação ocorreu por volta das 2 da manhã, altura em que uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi ao local prestar assistência à vítima.

Depois de socorrido no local do sinistro, a vítima foi transportada ao hospital, numa ambulância da CVP, ficando internado no serviço de urgências para tratamento.