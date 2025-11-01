Acidente violento no Garajau deixa uma vítima encarcerada

Um violento acidente ocorrido há momentos na Estrada do Garajau, sobre o viaduto da Via Rápida, no Caniço, provocou uma vítima em estado grave e encarcerada.

O sinistro aconteceu a poucos metros da antiga Junta de Freguesia e da Igreja Matriz. No local, encontram-se várias equipas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, da Cruz Vermelha Portuguesa e a equipa médica da EMIR, que procederam ao socorro das vítimas. Contudo, segundo uma fonte dos bombeiros, uma pessoa foi transportada ao hospital em estado grave.

A estrada esteve temporariamente interrompida para permitir as operações de socorro, segundo apurou o JM. tal como referido, uma pessoa ficou gravemente ferida e presa no interior da viatura, enquanto os restantes ocupantes terão saído ilesos deste choque de grande violência.