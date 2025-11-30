MADEIRA Meteorologia
Acidente provoca longas filas na Via Rápida entre Funchal e Caniço

Ocorrências
30 Novembro 2025
15:29
O trânsito encontra-se praticamente parado na Via Rápida (VR1), no troço entre o Funchal e o Caniço, devido a um acidente rodoviário, segundo informação da Via Litoral. De acordo com o painel eletrónico da VR1, a ocorrência registou-se na zona do nó da Boa Nova, sensivelmente ao quilómetro 19,7.

Para já, não há indicação sobre a existência de feridos, mas a circulação está fortemente condicionada e verifica-se um congestionamento significativo em ambos os sentidos afetados. A PSP e as equipas de assistências da Via Litoral estão no local.

