Acidente no túnel entre Tabua e Ribeira Brava faz três feridos

Um acidente rodoviário ocorrido há pouco resultou em três feridos.

Segundo apurou o JM, uma colisão no interior de um túnel na Ribeira Brava acabou por ativar vários meios de socorro para o local.

Além das ambulâncias, foram ainda ativados meios de desencarceramento dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol e dos Bombeiros Voluntários da Calheta.

Os feridos, que foram todos transportados ao hospital, são dois adultos e um adolescente. Uma mulher e um jovem receberam tratamento pré-hospitalar, enquanto um homem, que viajava sozinho numa viatura, sofreu também ferimentos.

O trânsito ficou congestionado.

A PSP esteve no local, exatamente no interior do túnel entre a Tabua e a Ribeira Brava