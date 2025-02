O acidente ocorrido ao início da noite no Túnel da Encumeada resultou em três vítimas, confirmou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz ao JM. Segundo as informações apuradas, uma das vítimas encontrava-se numa viatura que bateu de frente numa outra, enquanto as outras duas sofreram ferimentos na colisão. Uma das viaturas envolvidas era uma carrinha de 9 lugares. O outro carro é uma viatura ligeira de passageiros.

Os operacionais dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz mobilizaram vários meios para prestar assistência no local. O trânsito permanece interrompido e o acesso ao túnel está restrito apenas a viaturas de socorro.