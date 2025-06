Um jovem de 18 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência do despiste de um veículo ocorrido no túnel da Fazenda, na via rápida, no sentido Machico–Caniçal.

Segundo os Bombeiros Municipais de Machico, que foram chamados ao local, a informação inicial dava conta de cinco feridos, incluindo um possível encarcerado. No entanto, à chegada da equipa de socorro, confirmou-se que todos os ocupantes já se encontravam fora da viatura, havendo apenas uma vítima que se queixava de dores num dos braços e apresentava escoriações.

O indivíduo, que estava consciente e orientado, foi assistido no local e posteriormente transportado para o Centro de Saúde de Machico.