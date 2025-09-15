MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Acidente na Via Rápida condiciona trânsito entre Caniço e Machico

    Acidente na Via Rápida condiciona trânsito entre Caniço e Machico
    Bombeiros estavam a prestar socorro no acidente. DR
Redação

Ocorrências
Data de publicação
15 Setembro 2025
19:11
Comentários

Um acidente ocorrido esta tarde na Via Rápida (VR1), no sentido Caniço–Machico, obrigou ao encerramento parcial de uma das faixas de rodagem.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, uma pessoa ficou ferida e necessitou de assistência médica no local, prestada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC). Para além de uma ambulância, foi também mobilizada uma viatura de desencarceramento.

O trânsito encontra-se fortemente condicionado, com longas filas entre o Caniço de Baixo e a Ponte do Porto Novo.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas