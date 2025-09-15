Acidente na Via Rápida condiciona trânsito entre Caniço e Machico

Um acidente ocorrido esta tarde na Via Rápida (VR1), no sentido Caniço–Machico, obrigou ao encerramento parcial de uma das faixas de rodagem.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, uma pessoa ficou ferida e necessitou de assistência médica no local, prestada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC). Para além de uma ambulância, foi também mobilizada uma viatura de desencarceramento.

O trânsito encontra-se fortemente condicionado, com longas filas entre o Caniço de Baixo e a Ponte do Porto Novo.