Acidente na Via Rápida acionou dos meios de socorro em Câmara de Lobos

Um acidente ocorrido na Via Rápida, há pouco, na zona da ponte dos Socorridos, em Câmara de Lobos, mobilizou vários meios de socorro durante a tarde desta segunda-feira. A ocorrência ainda não se encontra resolvida, provocando fortes constrangimentos na circulação automóvel no sentido Campanário-Funchal.
No local estão equipas de bombeiros a prestar assistência às vítimas, estando confirmada, para já, a existência de pelo menos um ferido. Contudo, até ao momento, não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos nem as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, segundo informações avançadas pelos bombeiros locais.
O trânsito apresenta-se bastante condicionado, com longas filas e circulação lenta, sendo aconselhada precaução aos condutores que circulam naquela via, pelo menos no período em que decorre as operações de socorro.
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