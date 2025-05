Um acidente ocorrido na manhã deste sábado, por volta das 9h25, na Ponte dos Frades, resultou no ferimento de uma jovem, que ficou encarcerada no interior do veículo.

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu um único automóvel, que terá perdido o controlo numa das faixas da ponte. A jovem, condutora do veículo, ficou presa e foi assistida no local por equipas dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Após ser retirada com recurso a equipamento de desencarceramento, a vítima foi transportada para o hospital com ferimentos considerados ligeiros.