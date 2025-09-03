Acidente entre mota e carro no Funchal faz um ferido

Uma equipa de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi ativada, ao início desta noite de quarta-feira, para um acidente rodoviário envolvendo uma motorizada e um automóvel ligeiro, num acidente ocorrido na Travessa Manuel Alexandre, junto à escola dos Salesianos.
A única vítima, um motociclista de 44 anos, sofreu ferimentos traumáticos, queixando-se de dores na zona do pescoço. Foi devidamente imobilizado em maca de vácuo, tendo sido posteriormente transportado para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
