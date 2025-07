Pelo menos uma pessoa ficou ferida na sequência de um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, em Santo António, no Funchal.

O acidente, que deixou uma viatura bastante danificada, aconteceu alguns minutos antes das 8 horas, no entroncamento do Caminho das Courelas com o Caminho Dr. William Eduardo Clode.

Devido ao sinistro, a circulação automóvel fez-se de forma muito condicionada, uma vez que a via de circulação ficou parcialmente obstruída.

No local estiveram elementos do Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e da Polícia de Segurança Pública.