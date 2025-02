Acidente congestiona via rápida no sentido Funchal-Caniço

Uma colisão entre dois automóveis na via rápida, no sentido Funchal-Caniço, perto da saída para a Estrada da Boa Nova, causou o congestionamento do trânsito esta quarta-feira.

Apesar do aparato, não houve feridos, registando-se apenas danos materiais nas viaturas envolvidas. A Polícia deslocou-se ao local para apurar as circunstâncias do acidente, enquanto as equipas da Via Litoral procederam à limpeza da estrada, restabelecendo a normal circulação rodoviária pouco depois.