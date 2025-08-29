Acidente com três carros faz um ferido

Uma colisão envolvendo três viaturas provocou um ferido, ao início da tarde, na via rápida.
O acidente, que teve lugar no viaduto que liga Câmara de Lobos ao Funchal, causou naturais transtornos no trânsito.
Segundo apurou o JM, resultou também um ferido que foi assistido pelos Bombeiros daquela cidade.
O serviço de assistência da Vialitoral e a PSP também estiveram no local do acidente.
DO FIM AO INFINITO
Vou escrever uma história maravilhosa sobre esta fotografia, dizia o jovem Artur, sempre num tom embriagado e cheio de esperança. Parece que ainda o oiço....
I. A seriedade dos “silly”
Infelizmente, a crónica estival não pode furtar-se à gravidade do infortúnio recente em Machico, cujas imagens de violência...
Francisco Sá Carneiro considerava prioritária para o País, uma alteração pacífica do Sistema Político da Constituição de 1976, através de uma sua revisão...
Lá em casa havia uma gaveta na cozinha que não se abria todos os dias. Ficava ali, discreta, ao lado da pia. Lá dentro guardavam-se coisas antigas: panos...
A violência, em qualquer forma, deve merecer o repúdio e veemente condenação da sociedade no seu todo.
Mas há, em particular, um tipo de violência, a doméstica,...
Quando se fala em violência doméstica, a tendência social ainda é olhar para o imediato: a agressão em si, a vítima direta, a denúncia ou a ausência dela....
Ainda estamos em pleno verão. O sol continua a iluminar os dias com intensidade, a brisa quente sopra pelas veredas e o verde das nossas montanhas parece...
É normal pensarmos que é saudável reclamar sobre uma tarefa de trabalho irritante ou sobre um comentário rude da chefia. Durante muito tempo, os próprios...
PALAVRAS APENAS
Não sei se damos pelos milagres de cada dia. Estamos tão focados no mal que (nos) acontece ou no que pode vir a acontecer, que nos esquecemos de perceber...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Talvez uma das maneiras de não nos guerrearmos seja saber mais do outro, colocarmo-nos na sua pele, reabrirmos as histórias não resolvidas da História...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
A candidatura ‘Machico com Futuro“ apresentou, hoje, o seu projeto, no Largo do Município, onde o cabeça de lista à Câmara Municipal, Luís Ferreira, deixou...
A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou hoje que os surtos de cólera estão a agravar-se em todo o mundo, tendo sido registados mais de 400 mil casos...
O presidente do Governo Regional utilizou o subsídio de mobilidade para as deslocações ao Porto Santo e a nova Unidade de Saúde da ilha dourada como dois...
Miguel Albuquerque anunciu esta tarde uma nova viatura de intervenção para os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que hoje mesmo receberam uma viatura...
Quatro tripulantes de um veleiro espanhol que se incendiou a cerca de 180 quilómetros a nordeste do Porto Santo foram hoje resgatados e encaminhados para...
O projeto europeu TeleRehaB DSS realiza este sábado, 30 de agosto, uma nova sessão de avaliação para os utentes já inscritos, anunciou hoje a Secretaria...
No âmbito da sua deslocação ao Porto Santo, o presidente do Governo Regional marcou hoje presença na inauguração Unidade Logística de Apoio Técnico do...
A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal afirmou hoje que quer garantir soluções dignas para o fim de vida dos animais de companhia....
A situação dos sem-abrigo no Funchal foi um dos temas focados por Fátima Aveiro, durante uma visita ao bairro da Nazaré. A candidata do JPP à Câmara Municipal...
A Marinha Portuguesa coordenou esta madrugada, dia 29 de agosto, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal)...