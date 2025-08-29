Acidente com três carros faz um ferido

Uma colisão envolvendo três viaturas provocou um ferido, ao início da tarde, na via rápida.

O acidente, que teve lugar no viaduto que liga Câmara de Lobos ao Funchal, causou naturais transtornos no trânsito.

Segundo apurou o JM, resultou também um ferido que foi assistido pelos Bombeiros daquela cidade.

O serviço de assistência da Vialitoral e a PSP também estiveram no local do acidente.