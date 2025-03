Um acidente, envolvendo duas viaturas ligeiras, ocorreu no início desta tarde, no túnel que liga o Porto da Cruz ao Faial.

Uma ocorrência sem feridos, mas que causou alguns danos aos veículos, pelo que nos foi transmitido, por uma testemunha que passava no troço, dando conta do congestionamento no trânsito.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local.