Sua mãe Micaela Ferreira, seu pai Evandro Gouveia, avós, avôs, madrinha, padrinho, tias, tios, primas, primos e demais familiares cumprem o doloroso dever de informar do falecimento de Yasmin Matilde Ferreira Gouveia, residente que foi na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta feira, dia 12 de junho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família pede a quem for ao funeral para usar uma peça de roupa branca.

Funchal, 12 de junho de 2026