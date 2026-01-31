É com imenso pesar e eterna saudade que seu filho José Manuel Rodrigues, seu netos, Joana, Nuno, Filipa, Carlota, Diana, sua irmã Lurdes Figueira e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento de Teresa Maria Sousa Rodrigues, residente que foi na freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, Sábado, dia 31/01/2026, pelas 13:30 horas no cemitério de São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do referido cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sepultura.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Quinta-feira, dia 5 pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo - Funchal, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

O CDS – Partido Popular manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da Senhora Teresa Maria Sousa Rodrigues, mãe do Presidente do CDS-Madeira, José Manuel Rodrigues. Neste momento de profunda dor e consternação, endereçamos à família enlutada as nossas mais sentidas condolências, expressando toda a nossa solidariedade e apoio.

Funchal, 31 de janeiro de 2026