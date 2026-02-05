MADEIRA Meteorologia
PARTICIPAÇÃO

5-02-2026
Sebastião Gonçalves Figueira
Sebastião Gonçalves Figueira

(Ex-Combatente do Ultramar)

FALECEU com 74 anos

  • Freguesia|

Com carinho e saudade de sua esposa, Ascensão Cecília Freitas Barros Figueira, seus, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente á Rua José Joaquim da Costa, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quinta-feira, 05/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Terça-feira, 10 de Fevereiro às 17:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 5 de janeiro de 2026

