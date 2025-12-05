Sebastião da Silva Pestana

Sua esposa, seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada de Santa Clara, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 05/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia segunda-feira, 08/12/2025, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à equipa da EMIR e Serviço de Urgência, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

Câmara de Lobos, 5 de dezembro de 2025