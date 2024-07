Olívia de Freitas Gomes

Seu marido José Lucas Gomes, filha Ana Carina de Freitas Gomes Drumond, seu marido Paulo José de Melim Drumond e filhos Guilherme e Oliver; seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, afilhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao Sitio da Terça de Cima, freguesia e concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, pelas 13:30 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo após as cerimónias para inumação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar. Participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo domingo, dia 07.07.2024, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cruz, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Especiais agradecimentos a todo o corpo clínico dos Serviços, Hospital Dia, Unidade da Dor, 8º piso do serviço de Hemato-oncologia e Unidade de Neutropenia do Hospital Dr. Nélio Mendonça bem como aos Srs. Drs. Fernando Jasmins, Luís Jasmins e Sra. Dra. Ana Santos do Centro de Saúde de Santo António por todo o profissionalismo, carinho e atenção demostrada à nossa saudosa parente.

Funchal, 3 de julho de 2024