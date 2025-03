O CDS Madeira reuniu, hoje, no concelho de Câmara de Lobos, cerca de uma centena de mulheres militantes e simpatizantes do partido, para assinalar o Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a presença do líder regional, José Manuel Rodrigues.

As primeiras palavras foram dirigidas pelo líder regional, José Manuel Rodrigues que afirmou que o CDS-PP sempre foi um partido que dedicou atenção à questão das mulheres e à igualdade de género em Portugal.

O presidente da Comissão Política Regional recorda que o CDS-PP foi o primeiro partido em Portugal a ter uma organização de mulheres “muito ativa” e que teve um “papel preponderante” no apoio aos retornados que regressaram de África em 1974 e 1975.

“Eu próprio fui fundador da Associação Presença Feminina há 30 anos. Estive, também, em vários combates a favor de questões decisivas para as mulheres da Madeira. Recordo a antecipação da idade de reforma das Bordadeiras de Casa para os 60 anos, uma proposta que eu levei à Assembleia da República e que ainda hoje está em vigor”, recordou Rodrigues.

José Manuel Rodrigues considera que há questões da atualidade que chocam na igualdade entre mulheres e homens. “Neste dia, gostaria em particular de recordar todas as vítimas de violência doméstica que morreram às mãos de verdadeiros carrascos e daquilo que temos de fazer para travar a violência doméstica, que começa na violência no namoro e que, infelizmente, já entrou nos hábitos da nossa sociedade e dos nossos jovens”, afirmou.

Para o cabeça-de-lista do CDS às regionais de 23 de março, “é na escola e é nas Universidades que se deve começar este combate contra a violência doméstica entre homem e mulher na nossa sociedade”.

Outro aspeto muito importante que não podemos aceitar que se acentue, como tem acontecido, é a diferença salarial entre mulheres e homens. “Não é possível, como os números demonstram, que uma mulher ganhe em média na Madeira, menos 238€, menos 16% do que o homem, a desempenhar as mesmas funções. Esta deve ser uma das grandes batalhas, a igualdade salarial para o desempenho das mesmas funções entre homens e mulheres”, vincou o presidente José Manuel Rodrigues.

Neste dia que antecede o início da campanha eleitoral, José Manuel Rodrigues aproveitou a oportunidade para apelar a todos, mulheres e homens, para irem votar. Sobretudo, para votarem no partido que teve sentido de responsabilidade em toda esta crise política e, esse partido, foi o CDS.

“Recuperar o poder de compra da classe média, valorizando os salários e reduzindo os impostos. Queremos controlar a inflação do imposto escondido que atinge em particular as famílias de baixos rendimentos e também à classe média. Queremos dedicar especial atenção aos jovens, sobretudo aqueles que investiram na sua formação superior propondo um salário de referência quando entram no mercado de trabalho. Queremos também que os milhares de jovens que saíram da Madeira regressem à sua terra natal porque precisamos desses ativos no nosso mercado de trabalho e também para o rejuvenescimento da população. E precisamos de dar uma atenção especial aos mais velhos que estão desprotegidos, às vezes abandonados e isolados pelas famílias. Precisamos de reforçar a proteção social construindo mais lares, residências assistidas, alargando a rede de cuidados continuados, a ajuda domiciliária e a hospitalização domiciliária. Porque quem trabalhou uma vida inteira e descontou, merece ter dignidade nos últimos anos da sua vida. É por isso, também, que uma das propostas do CDS é um aumento do complemento regional das pensões para 140€”, conclui Rodrigues.