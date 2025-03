I Liga: Nacional derrotado no Estádio da Luz

O Nacional foi este sábado derrotado pelo Benfica, por 3-0, em partida relativa à 25.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, os lisboetas adiantaram-se bem cedo na partida, aos 4’, com um golo de Zeki Amdouni, após passe de Samuel Dahl. Isto depois do guarda-redes alvinegro Lucas França ter falhado um passe.

À passagem dos 23’, o Benfica chegaria ao 2-0, com Orkun Kökçü a converter com sucesso uma grande penalidade que castigou uma falta dentro de área de Zé Vítor.

Ainda antes do intervalo, o Nacional poderia ter reduzido a desvantagem da marca dos 11 metros, no entanto Dudu Teodora permitiu a defesa de Samuel Soares.

Já o terceiro golo encarnado surgiu nos descontos da 2.ª parte, com Vangelis Pavlidis, aos 90’+2, a marcar também de pénalti, após o VAR ter indicado uma mão na bola de Zé Vítor.

Com este resultado o Benfica iguala o Sporting no topo da classificação com 56 pontos. Já o Nacional vai terminar a ronda no 13.º lugar com 26 pontos, mais três que o Estrela da Amadora que ocupa o lugar de play-off de manutenção (15.º lugar).