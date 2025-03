A banda madeirense NAPA ultrapassou, hoje, o milhão de reproduções na plataforma de streaming Spotify para a canção ‘Deslocado’, que está hoje a concurso na grande final do Festival da Canção. Um marco alcançado em apenas um mês e meio.

É a canção do festival com mais streams, sendo que o segundo tema mais reproduzido é ‘Tristeza’ de JOSH com 188 mil reproduções.