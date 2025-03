O Cortejo de Carnaval da Camacha, que estava previsto acontecer amanhã a partir das 15h00, foi adiado para o dia 16 de março, devido ao mau tempo, informou esta noite a organização, em comunicado publicado na página oficial da Casa do Povo da Camacha numa rede social.

“Atendendo às condições climatéricas adversas, causadas pela tempestade Jana, que têm assolado a Região e a Camacha em particular, assim como as previsões a apontar para a continuação de chuva e frio, a organização do cortejo esteve reunida, tendo deliberado adiar o evento para o dia 16 de março (domingo), em horário a determinar”, pode ler-se num comunicado da organização.

O reconhece que “é uma decisão difícil, mas que se impõe pela segurança dos foliões e do público”, e adianta que a decisão foi tomada “em concordância com os grupos e trupes participantes”.

“A Junta de Freguesia da Camacha e Casa do Povo da Camacha agradecem a todos a compreensão para esta difícil decisão, esperando que seja possível levar a efeito um grande cortejo na próxima semana, com alegria e animação, para camacheiros e visitantes!”, pode-se ler no comunicado da organização.