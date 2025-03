Morte do médico adia jogo do Barcelona nas vésperas de receber o Benfica

A jornada da Liga espanhola ficou hoje marcada pelo adiamento do jogo FC Barcelona-Osasuna, devido à morte do médico dos catalães. O Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos campeões fica assim sem jogar e vai entrar esta terça-feira mais fresco fisicamente do que o Benfica

Era a partida mais esperada do dia, mas foi cancelada minutos antes do início agendado para as 21:00 locais (menos uma hora em Lisboa): o embate entre o líder do campeonato e o 11.º classificado foi adiado para data a determinar, após o médico da equipa principal dos ‘azulgrana’, Carles Miñarro, ter morrido durante a tarde.

Os jogadores do ‘Barça’ chegaram a pisar o relvado do Estádio Olímpico Lluís Companys, mas terão de esperar para disputar a 27.ª jornada, à qual chegaram na liderança, com 57 pontos e um de vantagem para o segundo classificado, o Atlético de Madrid, que no domingo visita o Getafe.