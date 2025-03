Os madeirenses NAPA venceram hoje o Festival da Canção 2025.

Os intérpretes de “Deslocado”, música que retrata a experiência de quem é madeirense e vive numa cidade de betão que “não convoca casa”, atuaram em sétimo lugar, mas no final das contas ficaram em primeiro.

No votação do júri, ficaram em quarto lugar e na votação do público em segundo.

Fazendo as contas, de acordo com as regras do Festival da Canção, acabaram por empatar em pontos no primeiro lugar, mas por terem tido mais pontos do público do que Diana Vilarinho, ficaram em primeiro.