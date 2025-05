Sua mãe, pai, mulher, filhas, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo, Mihran Portugalyan.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 08 de maio, com celebração de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal.

O Serviço de Ortopedia do SESARAM associa-se à profunda dor do Serviço de Anestesiologia, de todos os Médicos e profissionais do SESARAM, e lamenta o falecimento do colega Mirhan apagado tragicamente de um futuro promissor como excelente profissional e como excelente colega.

O Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Colega Dr. MIHRAN PORTUGALYAN apresentando as sentidas condolências à família e amigos.

O Serviço de Anestesiologia do SESARAM, através de todos os seus elementos, vem expressar o seu mais profundo pesar e sentidas condolências ao nosso Mirhan Portugalyan, querido Colega e Amigo, e respetiva família, representando uma perda inestimável na sua dimensão humana e profissional. Até sempre, nosso querido Amigo, olha por nós onde quer que estejas.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 10 de maio, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior (Igreja do Socorro), Funchal, pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece igualmente todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e reconhece a solidariedade e a amizade de todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 7 de maio de 2025