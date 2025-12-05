Maria Umbelina Franco Coelho Abreu

Seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos, suas irmãs, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia, prima e parente e que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo sábado, dia 13, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria.

Sua comadre e amiga Lígia, seus afilhados Noel, Ana Rute, Rui, Paulo e Sérgio e restante família participam o falecimento da Sra. Umbelina Abreu, endereçando à sua família as nossas sinceras condolências.

Funchal, 5 de dezembro de 2025