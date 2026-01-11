Maria Rosa de Andrade

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente no Caminho do Laranjal Pequeno Impasse nº8, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 17-01-2026) pelas 17h00 na Igreja Paroquial da Visitação, freguesia de Santo António.

Funchal, 11 de janeiro de 2026