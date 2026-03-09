PJ investiga semirrígido suspeito encontrado ao largo do Caniçal

Um semirrígido encontrado ao largo do Caniçal está a ser investigado pela Polícia Judiciária. A embarcação, frequentemente associada ao tráfico de droga, foi apreendida pela Polícia Marítima e estava sem tripulação.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um semirrígido encontrado ontem no mar da Madeira, embarcação frequentemente associada a operações de tráfico de droga em alto mar. O barco foi localizado e apreendido pela Polícia Marítima na zona do Caniçal, que acionou de imediato a PJ para a realização de diligências destinadas à recolha de eventuais provas relacionadas com estupefacientes.

Em declarações ao JM, o coordenador da Polícia Judiciária na Madeira, José Matos, confirmou que a embarcação se encontra em local seguro e que a investigação teve início. Apesar das suspeitas associadas a este tipo de meios náuticos, o responsável adiantou que, até ao momento, “não foi encontrada droga” a bordo.

Ainda assim, o semirrígido permanece sob investigação. Este tipo de embarcação é frequentemente utilizado em operações de transferência de droga em alto mar, sobretudo em esquemas que envolvem a passagem de grandes quantidades de estupefacientes entre navios e embarcações de menor dimensão.

As autoridades indicam que a informação disponível continua limitada. O barco foi encontrado sem tripulação e as circunstâncias em que surgiu ao largo da costa da Madeira estão agora a ser apuradas no âmbito da investigação em curso.