PJ investiga semirrígido suspeito encontrado ao largo do Caniçal

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um semirrígido encontrado ontem no mar da Madeira, embarcação frequentemente associada a operações de tráfico de droga em alto mar. O barco foi localizado e apreendido pela Polícia Marítima na zona do Caniçal, que acionou de imediato a PJ para a realização de diligências destinadas à recolha de eventuais provas relacionadas com estupefacientes.
Em declarações ao JM, o coordenador da Polícia Judiciária na Madeira, José Matos, confirmou que a embarcação se encontra em local seguro e que a investigação teve início. Apesar das suspeitas associadas a este tipo de meios náuticos, o responsável adiantou que, até ao momento, “não foi encontrada droga” a bordo.
Ainda assim, o semirrígido permanece sob investigação. Este tipo de embarcação é frequentemente utilizado em operações de transferência de droga em alto mar, sobretudo em esquemas que envolvem a passagem de grandes quantidades de estupefacientes entre navios e embarcações de menor dimensão.
As autoridades indicam que a informação disponível continua limitada. O barco foi encontrado sem tripulação e as circunstâncias em que surgiu ao largo da costa da Madeira estão agora a ser apuradas no âmbito da investigação em curso.
A Autonomia da Madeira não termina no mar.
Esta afirmação política poderia, por si só, definir a Autonomia Regional. Porque, apesar de a nossa geografia...
António José Seguro, será investido hoje no honroso cargo de Presidente da República Portuguesa e como português que tem tatuado Portugal no coração, sinto...
Após 10 anos de um modelo de subsídio social de mobilidade (SSM), negociado pelos governos de Passos Coelho e Miguel Albuquerque e que tiveram como virtude...
A Maria acordou hoje com o som das notificações no telemóvel. Era dia 8 de março de 2026. “És uma guerreira”, dizia uma mensagem. “Feliz Dia da Mulher”,...
Tempos houve em que não havia trabalho em Portugal. Não havia. A malta procurava, procurava, procurava e não encontrava. Já hoje, não trabalha quem não...
silviamariamata@gmail.com
Às vezes digo que naquele tempo é que era bom. Que saborosas seriam as conversas à volta do lar, o lume aceso, o frio na rua, calor lá dentro a escorrer...
Fala-se muito, estuda-se muito, promete-se ainda mais.
É quase sempre assim, mas, no essencial, pouco muda. E ninguém consegue explicar – pelo menos de...
A obesidade é uma doença multifactorial que coloca desafios diários a doentes, a profissionais de saúde e aos decisores políticos. Os números são assustadores,...
O Dia Internacional da Mulher, que se celebra amanhã, não nasceu para flores, jantares “de mulheres, para mulheres” ou de slogans.
Nasceu, no século XX,...
DO FIM AO INFINITO
De vez em quando, acordo a meio da noite e sinto todo o mal do Mundo dentro de mim, como se eu fosse o abismo da existência. É lixado sentir uma coisa...
António José Seguro tomou hoje posse como Presidente da República. No arranque do mandato do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, o JM questiona os seus...
O livro ‘FN Hotelaria | Uma Empresa do Mundo’ foi apresentado esta segunda-feira no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, numa sessão que contou...
O presidente da CIP, Armindo Monteiro, disse em declarações à RTP Notícias que as negociações sobre o pacote laboral terminaram sem acordo e responsabilizou...
O Dia da Mulher foi assinalado na freguesia do Imaculado Coração de Maria de forma intensa. As celebrações incluíram uma Missa de Ação de Graças pelas...
A PSP fez esta tarde um balanço positivo dos seis meses de sistema de videovigilância no Funchal.
De acordo com os dados apresentados pelo subintendente...
No âmbito das obras de reabilitação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho, no...
Através de um edital da Câmara Municipal de São Vicente, com a data de hoje e assinado pelo presidente José Carlos Gonçalves, é confirmado e tornado público...
A Associação Atalaia Living Care rejeitou hoje as conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas (TdC) sobre os acordos com financiamento público...
Em comunicado enviado à nossa redação, a Câmara de Santa Cruz lamenta o resultado de uma providência cautelar promovida pelo empresário que explorava comercialmente...
A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude está hoje a promover a iniciativa “Mulheres que Constroem a Madeira: Igualdade, Participação e...