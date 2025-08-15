Sua filha, filho, netas, neto, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Norbino Agrela, natural da Calheta e residente que foi na freguesia de Santo Amaro, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 12.30h até as 13.00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça feira, dia 19 agosto, na Igreja Paroquial de Santo Amaro pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa..

Funchal, 15 de agosto de 2025