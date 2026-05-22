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Faleceu

22-05-2026
Maria Margarida Jardim Pinto Correia
Maria Margarida Jardim Pinto Correia
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seu marido José Alexandre Pinto Correia, filhas, genros, netos, bisneta, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente e amiga que foi residente no Caminho das Bróteas, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quinta-feira dia 28-05-2026 pelas 18h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 22 de maio de 2026

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