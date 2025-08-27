Seus filhos, genro, noras, netos, irmã, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, tia, parente e amiga, residente que foi à freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo sábado, dia 30, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

Um bem haja à “família“ do Lar Margô.

Queremos agradecer pelo carinho, pelos sorrisos, boa disposição e cuidados que dedicaram à nossa querida mãe!

A Gerência da Empresa PAULO MENDES & CORREIA, LDA. cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª D. Maria Lúcia Pereira Rodrigues Cró Correia, mãe da sua sócia Sr.ª D. Ana Paula Correia Mendes e do seu colaborador Sr. Ricardo Bruno Correia e sogra do seu sócio-gerente Sr. Paulo Mendes.

Funchal, 27 de agosto de 2025