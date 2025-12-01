MADEIRA Meteorologia
Maria Lúcia Cavaleiro Câmara
Faleceu
Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Alice de Andrade Canha, Santa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 01/12/2025, saindo da igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Martinho, pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/12/2025, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 1 de dezembro de 2025

