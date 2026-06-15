Sua filha Micaela Dias, genro, neta, irmãs, irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento da sua saudosa parente e amiga, Maria José Spínola Dias, natural de Santana e residente que foi na freguesia de São Martinho - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 15 de junho.

O corpo estará em camara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, no período das 14:00h às 14:30h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma da sua familiar na sexta-feira, dia 19 de junho, pelas 19:00h na Igreja Paroquial de Santa Rita, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 15 de junho de 2026