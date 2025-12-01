Maria José Pinto

Suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Achada, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 01/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:15 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/12/2025, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 4º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Curral das Freiras, 1 de Dezembro de 2025