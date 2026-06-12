Maria José Nunes de Freitas Capelo Rodrigues

Seus filhos Luís Timóteo Freitas Rodrigues, esposa e filho; José António de Freitas Rodrigues, esposa e filho; Orlando Cristo Freitas Rodrigues, esposa e filhas; demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua do Ninho, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 12/06/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 18/06/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 12 de junho de 2026