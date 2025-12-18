Maria Isabel dos Reis

Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio da Fajã Escura, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza amanhã, sexta-feira, 19/12/2025, saindo do Hospital Dr. Mendonça pelas 08:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 09:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 21/12/2025, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Curral das Freiras, 18 de dezembro de 2025