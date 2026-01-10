Maria Gonçalves das Fontes

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 10/01/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas para a Capela do Cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 17/01/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 10 de janeiro de 2026