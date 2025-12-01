Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Gomes, natural da freguesia do Santo da Serra.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 01 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) das 13:30h às 14:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial do Santo da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais informa-se que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 06 de dezembro, na Igreja Paroquial do Santo Serra pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família reconhece e agradece publicamente todo o profissionalismo e carinho da direção, médicos, enfermeiros e auxiliares do Atalia Living Care- Caniço, pela forma como trataram e cuidaram do seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Santo da Serra, 1 de dezembro de 2025