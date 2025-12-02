MADEIRA Meteorologia
2-12-2025
Maria Fernandes Jardim
1934 - 2025 FALECEU
  • Freguesia|

A família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente, natural dos Prazeres, com residência em: Caminho Lombo da Rocha, Prazeres, que o seu funeral se realiza hoje, Terça Feira (02/12/2025), saindo do Salão Paroquial da Igreja da Raposeira, pelas 10.15 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves ,Prazeres, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11.00 horas, prosseguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia para a inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Prazeres, 2 de dezembro de 2025

