Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Fernandes Chilra, natural da Ribeira Brava e residente em São Gonçalo, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, quinta-feira, dia 09 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:30h e as 14:00h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 12 de abril, na Igreja Matriz do Caniço, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 8 de abril de 2026