Maria Fátima Silva Faria

Seus filhos José Clemente da Silva Faria e filhos; João Paulo da Silva Faria; seus afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Nova da Alegria, Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 29/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, 06/12/2025, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

O JM Madeira manifesta o seu pesar pelo falecimento da mãe do antigo colaborador João Paulo da Silva Faria, apresentando à família e amigos as mais sentidas condolências neste momento de dor.

Funchal, 29 de novembro de 2025