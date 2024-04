Maria Dulce da Silva Gomes Castanha

Seus filhos, Miguel Castanha e Companheira, Elsa Castanha e Companheiro Nelson Velosa e filha, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, moradora que foi ao Caminho Dr. William Eduard Clode, Freguesia de Santo António, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado dia 20 de Abril de 2024, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, após a qual prosseguirá para Jazigo Municipal no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima sexta-feira dia 26 de Abril de 2024, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de São Martinho, Freguesia de São Martinho, Funchal, pelas 18:00h horas.

Uma palavra de Apreço aos médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 3º Piso Nascente, Serviço de Cardiologia, gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com a nossa ente querida. O nosso muito Obrigado. Bem Hajam.

Funchal, 20 de abril de 2024