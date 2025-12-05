Maria de Jesus Gomes

Seus irmãos, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 05/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, 09/12/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 5 de dezembro de 2025